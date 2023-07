Luncurkan New STARGAZER, Hyundai Hadirkan Pembaruan serta Varian Terbaru Essential

TRIBUNNEWS.COM - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) hari ini resmi meluncurkan New STARGAZER yang menghadirkan pembaruan di setiap pilihan varian dari lini kendaraan tersebut. Dengan peluncuran ini, Hyundai memperkuat upayanya dalam menjadikan STARGAZER sebagai lini produk unggulannya dan menjawab kebutuhan pasar akan Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) dengan fitur dan teknologi terbaik serta harga yang kompetitif Peluncuran berlangsung di Hyundai STARGAZER Studio, SCBD, Jakarta Selatan, pada Senin (17/7/2023).

New STARGAZER adalah hasil dari berbagai masukan konsumen terhadap lini STARGAZER. Karena itu, kehadirannya menjadi wujud komitmen Hyundai dalam menyediakan kendaraan terbaik yang didesain khusus sesuai kebutuhan konsumen Indonesia. Dengan lini produk yang lebih baik, Hyundai siap untuk terus menjawab kebutuhan konsumen akan kendaraan yang ekonomis, dapat diandalkan, dan punya fitur yang lengkap.

Adapun New STARGAZER turut menghadirkan varian terbaru yang siap menemani momen kebersamaan seluruh keluarga Indonesia. Varian terbaru tersebut bernama STARGAZER Essential yang telah dibekali fitur-fitur mumpuni untuk memberi kenyamanan esensial bagi pengguna dan orang-orang yang dicinta.

Woojune Cha, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan, “Hadirnya New STARGAZER memperkuat komitmen Hyundai untuk terus memberikan inovasi unggul dan value for money di segmen LMPV bagi konsumen di seluruh Indonesia. Seluruh varian di dalam New STARGAZER pun telah dirancang untuk menjadi pendamping ideal bagi mobilitas pelanggan yang melengkapi setiap momen dan kebahagiaan bersama keluarga.”

Fitur Unggulan Pada STARGAZER Essential

Menanggapi kebutuhan dari masyarakat Indonesia akan fitur esensial di LMPV Hyundai menghadirkan varian Essential yang telah dilengkapi Horizontal LED DRL*** ikonis yang terinspirasi dari letak geografis Indonesia di garis khatulistiwa. Lalu, Distinctive H Rear Lamp pada Hyundai STARGAZER Essential juga telah menggunakan LED + Bulb Combination Lamps*** yang membuat tampilannya semakin menawan.

Hyundai STARGAZER Essential juga dilengkapi dengan LED Multi Focus Reflector (MFR) Headlamps*** dan LED Position Lamp*** yang menegaskan kesan dinamis dan futuristis pada kendaraan. Tak ketinggalan, adanya Front Fog Lamps*** yang akan meningkatkan visibilitas di cuaca buruk untuk kenyamanan berkendara di segala kondisi. Eksterior berkelas dari STARGAZER Essential semakin sempurna dengan skid plate*** pada bagian depan dan belakang yang memberikan kesan tangguh pada kendaraan.

Eksterior berkelas dari Hyundai STARGAZER Essential semakin sempurna dengan Front Radiator Grill berwarna hitam seperti pada varian Style dan Prime yang memberikan kesan tangguh pada kendaraan. Hyundai STARGAZER Essential juga dibekali Alloy Wheel 16 inci yang kokoh dengan desain menarik. Alloy wheel yang lebih ringan dari steel wheel pun membuat kendaraan dapat lebih lincah bergerak untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.

Hyundai STARGAZER Essential pun telah diperkaya dengan fitur-fitur pendukung bernilai tambah untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan di setiap momen berkendara, seperti Supervision Color TFT LCD Cluster 4,2 inci yang mampu memberi informasi seputar kendaraan dengan tampilan yang jelas dan memanjakan mata. Selain itu, pengguna pun bisa dengan mudah menyalakan mesin dengan menggunakan Smart Keyless Entry dan Push Start Button dengan iluminasi tanpa perlu memutar tuas kunci.

Pengalaman berkendara yang lebih terpersonalisasi pun bisa dinikmati pada varian Essential. Varian ini telah dilengkapi Telescopic Steering*** yang memungkinkan pengguna mengatur posisi setir demi mendapatkan posisi mengemudi yang lebih rileks agar tidak cepat lelah. Lalu, ada Day/Night Insight Rear View Mirror*** yang bisa diatur sesuai waktu berkendara untuk mendapat tampilan yang lebih jelas, termasuk mengurangi cahaya dari kendaraan di belakang saat malam hari. Outside Rear View Mirror dari STARGAZER Essential pun sudah elektrik, jadi bisa diatur dengan lebih mudah.

Selain itu, STARGAZER Essential juga mendapatkan penambahan fitur keamanan yaitu, Hill-Start Assist Control (HAC)*** yang bisa mencegah kendaraan mundur saat menyalakan mesin dari posisi berhenti di tanjakan. Hyundai juga telah melengkapi STARGAZER Essential dengan Tire Pressure Monitoring System (TPMS)*** untuk membantu memantau kondisi angin pada ban mobil.

Hyundai STARGAZER Essential menawarkan empat mode berkendara, yaitu Eco, Comfort, Smart, dan Sport. Pengguna bisa leluasa memilih mode sesuai kebutuhan, seperti Eco untuk penggunaan bahan bakar yang lebih efisien, atau Sport untuk akselerasi dan performa yang lebih maksimal.

Lebih lanjut, New STARGAZER menghadirkan berbagai keunggulan sebagai berikut:

Tampilan Eksterior yang Tangguh dan Berkelas

New STARGAZER mengusung spesifikasi eksterior unggul yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sama seperti pada varian Essential, New STARGAZER memiliki desain yang dinamis, ekspresif, dan futuristis. Untuk memberi keleluasaan lebih bagi konsumen, New STARGAZER hadir dalam dua varian roda mobil yang dapat menyesuaikan preferensi pengguna dalam berkendara. Dua opsi tersebut meliputi Alloy Wheels STD 16” (untuk Active dan Essential) dan Alloy Wheels Diamond Cut 16” (untuk Style and Prime). Alloy wheel yang lebih ringan dari steel wheel pun membuat kendaraan bisa lebih lincah bergerak untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.

New STARGAZER hadir dengan tampilan eksterior yang tangguh dan berkelas (Dok. Hyundai)

Interior Mewah yang Lapang

New STARGAZER menawarkan pembaruan yang unik dibanding dengan model sebelumnya. Lini tersebut kini memiliki panel dashboard glossy black yang elegan, di mana model terdahulu menggunakan warna abu-abu. Selain itu, panelnya pun didesain melandai dari bagian head unit ke cluster housing untuk menambah kenyamanan dan kesan dinamis. Interior terbaru ini berpadu sempurna dengan Ambient Mood Light yang memberi kesan mewah.

Tampilan interior baru melengkapi ruang kabin Hyundai STARGAZER Essential yang lega dan fungsional untuk kenyamanan lebih bagi pengendara dan penumpang. LMPV ini memiliki lebih dari 20 tempat penyimpanan dan volume interior besar dengan kapasitas bagasi 200L di belakang baris ketiga dan 585L di belakang baris kedua (dalam kondisi baris ketiga dilipat).

Adapun ruang penyimpanan yang dimiliki Hyundai STARGAZER Essential di antaranya adalah center console storage dengan sandaran tangan dan cup holder, serta phone holder bagi penumpang di baris kedua, serta cup holder dan bottle holder di sisi pintu. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan luggage board yang memaksimalkan penataan barang dan ruang penyimpanan.

Untuk memaksimalkan kenyamanan dari interior kendaraan, seluruh varian New STARGAZER kini menggunakan sistem pendinginan tipe AC Double Blower. Jadi, penumpang di bangku belakang pun dapat menikmati suhu sejuk secara maksimal. Tak hanya itu, tersedia juga Wireless Smartphone Charger yang memberikan kenyamanan dan kemudahan lebih bagi pengguna untuk mengisi daya smartphone.

New STARGAZER hadir dengan interior yang lebih lapang (Dok. Hyundai)

Inovasi dan Teknologi Terkini untuk Mobilitas yang Lebih Optimal

Pengembangan teknologi juga ditawarkan New STARGAZER untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Lini tersebut kini telah dilengkapi dengan fitur Electric Parking Brake sehingga pengendara cukup menekan tombol untuk mengunci atau melepas rem dengan lebih mudah saat mobil terparkir. Selain itu, hadir juga fitur Cruise Control yang memungkinkan pengendara menjaga laju mobil secara stabil tanpa menginjak gas berulang-ulang yang memberi kenyamanan lebih saat berkendara di jalan yang lengang.

New STARGAZER turut dilengkapi Touch Display Audio 8 inci dengan USB Multimedia Port, Bluetooth, serta dukungan Wireless Phone Connectivity untuk Android Auto dan Apple Carplay. Konektivitas yang ditawarkan memudahkan pengguna untuk menyetel lagu, melakukan panggilan, hingga menggunakan aplikasi smartphone pada kendaraan. Jadi, pengguna bisa mendapatkan fungsionalitas dan akses hiburan digital yang lengkap dengan praktis untuk pengalaman berkendara yang lebih memanjakan.

Performa Mesin yang Tangguh untuk Segala Aktivitas

New STARGAZER menawarkan performa optimal yang cocok untuk berbagai kebutuhan mobilitas pengguna dalam mengarungi segala kondisi jalan di Indonesia. Mobil ini menggunakan penggerak roda depan dengan mesin Smartstream G1.5 MPI Inline 4 Cylinder DOHC yang dapat menghasilkan tenaga maksimal hingga 115ps/6.300rpm dan torsi maksimal sampai 143,8Nm/4.500rpm. Jadi, pengguna bisa menikmati kinerja dan dorongan mesin yang instan dan responsif tanpa menginjak pedal gas yang dalam.

Performa yang optimal didukung dengan ketersediaan dua model transmisi, yaitu manual dengan 6 percepatan dan matic dengan Intelligent Variable Transmission (IVT). Adapun sistem IVT mampu memaksimalkan kecepatan dan meningkatkan efisiensi sehingga irit bahan bakar. Sistem ini juga memberikan pergerakan kendaraan yang lebih mulus dan responsif dibanding transmisi otomatis tradisional.

Fitur Keamanan yang Komprehensif dari Hyundai Smartsense

New STARGAZER telah dibekali dengan berbagai fitur keamanan terkini dari Hyundai SmartSense untuk memberikan pengalaman berkendara yang semakin aman. Fitur yang dimiliki diantaranya Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) yang dirancang untuk membantu mendeteksi adanya kendaraan dari arah depan dan memperingatkan pengemudi bahwa akan terjadi potensi tabrakan. Jika diperlukan, fitur ini akan secara otomatis melakukan pengereman.

Terdapat juga Lane Keeping Assist (LKA) yang dirancang untuk mendeteksi marka jalan atau tepi jalan saat berkendara di atas kecepatan tertentu. Fitur ini akan memperingatkan pengemudi jika kendaraan menjauh dari jalur tanpa menggunakan lampu sein atau secara otomatis akan membantu pengemudi untuk mencegah kendaraan keluar jalur.

Hadir pula Lane Following Assist (LFA) yang mampu membantu mendeteksi marka jalur dan/atau kendaraan di jalan. Fitur ini pun ikut membantu mengarahkan roda kemudi untuk menjaga kendaraan tetap di jalur yang tepat.

Kecanggihan Hyundai Bluelink yang Memberi Kenyamanan Lebih

New STARGAZER hadir dengan Hyundai Bluelink yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dan memiliki akses penuh pada kendaraan. Connected Car Service inovatif ini mampu meningkatkan pengalaman berkendara pengguna melalui fitur-fitur unggulan seperti Remote Engine Start/Stop, Climate Control, Remote Door Lock/Unlock, Remote Horn & Light Control, dan Find My Car. Untuk menikmati fungsi-fungsi tersebut, pengguna bisa mengunduh aplikasi Hyundai Bluelink secara gratis di Play Store dan App Store.

Hyundai Bluelink juga memudahkan pengguna untuk terhubung dengan call center Hyundai selama 7 x 24 jam. Melalui tombol khusus pada overhead console kendaraan, pengguna bisa mendapatkan bantuan dalam keadaan darurat.

Manfaat Hyundai Owner Assurance untuk Pelanggan New STARGAZER

Sebagai wujud komitmen untuk menjamin pengalaman kepemilikan kendaraan yang worry-free, HMID menghadirkan Hyundai Owner Assurance Program dengan berbagai manfaat bagi pelanggan yang melakukan pembelian STARGAZER dan CRETA pada 2023, yang meliputi:

● New Car Replacement Guarantee******: jaminan penggantian mobil baru dengan tipe, warna, dan spesifikasi yang sama jika mobil Anda mengalami nilai kerusakan minimal 65 persen. Berlaku sampai dengan 1 tahun setelah mobil dikirim.

● Resale Value Guarantee******: Hyundai menjamin harga jual kembali senilai 70 persen dari harga pembelian apabila pelanggan hendak melakukan trade in dengan mobil Hyundai apapun di tahun ke-3 kepemilikan.

● Payment Protection Program: jaminan pelunasan pembiayaan selama masa tenor bagi pemilik kendaraan apabila mengalami kecelakaan. Berlaku khusus bagi pelanggan Hyundai Finance.

● Customer Protection Program: jaminan biaya perawatan medis bagi pengendara dan penumpang apabila mengalami kecelakaan. Jaminan ini berlaku untuk maksimal 7 orang dengan biaya hingga Rp100.000.000 per individu. Program ini berlaku hingga 1 tahun setelah mobil diterima oleh pelanggan.

● Tire Protection Program: memberikan jaminan penggantian biaya pembelian ban baru dengan tipe dan ukuran yang sama bagi pelanggan. Manfaat ini berlaku selama 1 tahun setelah serah terima kendaraan dan diberikan bila ban yang rusak akibat kecelakaan sudah tidak dapat digunakan lagi.

Layanan After-Sales yang Menyeluruh dan Mudah Diakses

HMID menyediakan layanan after-sales terdepan bagi pelanggan STARGAZER, antara lain pelayanan pelanggan 24 Jam yang bisa diakses melalui Hyundai Call Center, WhatsApp, dan Hyundai Bluelink. Pelayanan pelanggan 24 Jam juga telah terintegrasi dengan Layanan Darurat

24 Jam seperti Roadside Assistance dan Take Me Home. Layanan after-sales HMID juga memberikan kemudahan akses service bagi pelanggan melalui solusi Mobile Service, Pick Up dan Delivery Service, serta Service @myHyundai.

Untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan, layanan after-sales dari HMID didukung dengan jaringan dealer Hyundai di 130 titik di seluruh Indonesia. HMID pun menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia melalui program Hyundai Genuine Parts Availability 24 Hours Guarantee or Free yang didukung oleh fasilitas Hyundai Parts Center seluas 1,2 Ha yang berlokasi di Deltamas, Cikarang, yang mampu menyimpan lebih dari 30.000 items.

HMID juga memberi kenyamanan lebih bagi pelanggan STARGAZER melalui Garansi Hyundai:

● Gratis biaya suku cadang untuk perawatan berkala selama 3+1 tahun atau 60.000km (mana yang tercapai lebih dulu)

● Garansi Dasar selama 3+1 tahun atau 100.000km (mana yang tercapai lebih dulu)

● Gratis biaya jasa perawatan selama 5 tahun atau 75.000km (mana yang tercapai lebih dulu)

New STARGAZER tersedia mulai hari ini di seluruh dealer Hyundai di Indonesia dalam berbagai warna eksterior, yaitu Creamy White Pearl, Magnetic Silver Metallic, Titan Gray Metallic, Midnight Black Pearl, Dragon Red Pearl, Creamy White Pearl with Black Roof, Magnetic Silver with Black Roof, dan Dragon Red Pearl with Black Roof. New STARGAZER hadir dalam empat varian yaitu Active, Essential, Style, dan Prime dengan harga (Off The Road Jakarta):

○ New STARGAZER Active MT: Rp219.948.100-

○ New STARGAZER Active IVT: Rp231.394.680,-

○ New STARGAZER Essential MT: Rp228.557.000,-

○ New STARGAZER Essential IVT: Rp240.671.000,-

○ New STARGAZER Style: Rp268.435.180,-

○ New STARGAZER Prime One Tone Roof: Rp281.880.240,-

○ New STARGAZER Prime Two-Tone Roof: Rp283.380.240,-

Dapatkan New STARGAZER dengan tenor terpanjang yang diberikan khusus oleh HMID hingga 10 tahun melalui Hyundai Finance. Selain itu, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan program pembiayaan khusus dari Hyundai Finance untuk pembelian New STARGAZER, yakni:

● Angsuran ringan mulai dari Rp2,7 juta per-bulan dalam 3 tahun, atau

● Bebas angsuran 3 bulan, atau

● Cuti cicilan hingga 1 tahun, atau

● DP rendah mulai dari Rp30 juta-an

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi HMID di www.hyundai.com/id/id atau berbagai kanal media sosial kami yang meliputi Instagram HyundaiMotorIndonesia, Youtube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID.