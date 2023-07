Mitsubishi Buka Eksterior The New SUV, Nama dan Harga Diungkap di GIIAS 2023

Preview The New SUV Mitsubishi di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) membuka tudung penutup dari The New SUV yang merupakan produk baru mereka, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Mobil ini mempresentasikan gaya baru dari desain SUV Mitsubishi. Dimana tampilannya dibuat berotot dengan garis karakter yang tegas dan menguatkan kesan lebar.

Lampu T-shape berdesain baru dengan aksen celah meningkatkan identitas The New SUV, selain meningkatkan keamanan berkendara.

Dari depan dan belakang, desain lampu yang khas membuat semua orang akan langsung mengenali bahwa itu The New SUV Mitsubishi.

Sementara itu, guna meningkatkan visibilitas pengendara, kursi pengemudi dibuat lebih tinggi, sehingga lebih berkesan ke SUV.

President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita, mengatakan Compact SUV kian populer dengan meningkat 50 persen dalam 2 tahun dan Mitsubishi mengerahkan semua upaya untuk mendengarkan konsumen.

"The New SUV secara spesifik dikembangkan untuk pasar ASEAN, khususnya untuk Indonesia. Namanya akan kami ungkapkan di GIIAS 2023. Tapi jangan khawatir, kami akan memperlihatkan tampilan dari The New SUV," tutur Kurita dalam acara Preview The New SUV di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Semakin menyesuaikan dengan kondisi jalanan di wilayah ASEAN, Mitsubishi mengembangkan empat mode mengendara yang diklaim akan sangat cocok bagi konsumen di area ini, yakni Wet, Normal, Gravel dan Mud.

Mode Wet dipastikan akan sangat menguntungkan pengendara, dimana mampu meminimalisir kemungkinan kehilangan kendali kemudi, sekaligus memberikan kenyamanan berkendara tanpa rasa khawatir di medan jalan yang tiba-tiba tergenang air akibat hujan.

Selain itu, empat mode berkendara memungkinkan kendaraan bermanuver dalam berbagai kondisi jalan melalui pengendalian terintegrasi dari Active Yaw Control (AYC).

Fitur AYC meningkatkan kemampuan kendali dengan menyesuaikan tenaga penggerak pada roda depan kiri dan kanan, kendali traksi, yang mengontrol gerakan ban, kendali mesin dan kendali power steering.

Pabrikan mobil berlogo tiga berlian ini akan mengenalkan konsep audio premium khusus untuk The New SUV.

Sistem audio tersebut merupakan hasil kerja sama antara engineer Mitsubishi dan teknisi audio Yamaha.

Tata suara Yamaha diyakini akan memberikan kualitas audio yang premium, bahkan bisa dibilang setara konser music dengan tata suara berkualitas tinggi.

Audio khusus ini di The New SUV Mitsubishi diberi nama Dynamic Sound Yamaha Premium, diklaim mampu menghadirkan konser music pribadi di dalam mobil.