Air EV Kantongi 50 Persen SPK Wuling di GIIAS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling Air EV mengantongi sekitar 50 persen surat pemesanan kendaraan (SPK) yang datang selama 11 hari pameran GIIAS 2023. Secara total, Wuling meraih 1.771 SPK.

Dari persentase tersebut, varian Wuling Air EV Long Range menjadi yang paling banyak dipesan dan varian terbaru Air EV Lite sendiri telah berhasil menyumbang 143 SPK.

Selanjutnya, pada posisi kedua diduduki oleh seri Confero dengan 20 persen dan diikuti oleh Wuling Alvez yang memberikan kontribusi pemesanan sebesar 17 persen.

"Pencapaian yang diraih Wuling ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan dengan tahun lalu. Kami terus berkomitmen untuk berinovasi menghadirkan layanan dan produk untuk kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat ‘Drive For A Better Life’," tutur Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Senin (21/8/2023).

Selain itu, Wuling juga mencatatkan angka aktivitas test drive yang dilakukan selama pameran sebanyak 1.619 pengunjung.

Lini produk yang paling banyak dicoba adalah Air EV dengan jumlah 1.053 pengunjung, diikuti oleh Alvez dengan 380 pengunjung dan seri Almaz dengan total 186 pengunjung.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah berkunjung ke booth Wuling dan melakukan pemesanan produk Wuling selama GIIAS 2023. Sampai bertemu lagi di ajang GIIAS 2024 mendatang," ucap Dian.