The New SUV Mitsubishi Akan Gendong Mesin 1.5 L

Preview The New SUV Mitsubishi di Jakarta, Senin (31/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebelum mengungkap secara keseluruhan lini produk terbarunya, Mitsubishi telah menggoda konsumen Indonesia dengan mengenalkan secara langsung tampilan eksterior The New SUV.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan mengungkap keseluruhan The New SUV dan nama model tersebut di GIIAS 2023 pada 10 Agustus.

Meski begitu, Mitsubishi membuka sedikit spesifikasi jantung pacu yang akan dibenamkan di mobil ini.

The New SUV akan menggendong mesin 1.5 L yang dipadukan dengan transmisi CVT dan sistem penggerak FF (2WD).

Mobil ini memiliki dimensi panjang 4.390 mm, lebar 1.810 mm dan tinggi 1.660 mm, serta mengandalkan desain kekar.

Ground clearance terbaik dikelasnya sebesar 222 mm yang dipadukan dengan roda 18 inci dan ban berdiameter besar meningkatkan pengendalian di jalan yang kasar.

General Manager Divisi Desain Mitsubishi Motors Seiji Watanabe, mengatakan selain karakter desain yang kokoh dan bertenaga dari Mitsubishi Motors, perusahaan mengejar desain yang lebih stylish, energik dan berbeda dari sebelumnya.

"Di Gaikindo Indonesia International Auto Show mendatang, kami berharap semakin banyak pelanggan yang akan menemukan apa yang ditawarkan Mitsubishi Motors dan dapat mengerti dan memiliki koneksi emosional dengan desain kami melalui The New SUV ini," ungkap Watanabe dalam Preview The New SUV, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Desain bagian depan mobil ini terdiri dari bumper kiri dan kanan, serta pelindung bumper bawah yang melindungi grille depan yang melambangkan performa powertrain, dipadukan secara tiga dimensi untuk menciptakan wajah depan yang sporty dengan kesan mendalam.

Lampu LED daytime running menggabungkan “L-shape” dengan aksen celah untuk memancarkan cahaya dalam “T-shape” yang ikonik, membuat SUV ini langsung dikenali sebagai model Mitsubishi.

Dengan mengadopsi desain “T-shape” yang sama untuk lampu LED belakang, sama seperti pada bagian depan, bagian belakang mendapatkan tampilan yang lebar dan stabil.