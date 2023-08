Ada yang Baru dari Eksterior dan Interior Wuling Almaz RS, Harga Masih Rahasia

Peluncuran New Almaz RS di GIIAS 2023, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8/2023)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Wuling Motors memberikan penyegaran pada Almaz RS dan langsung dikenalkan di GIIAS 2023, Kamis (10/8/2023).

New Almaz RS mendapat pembaruan eksterior dan interior.

Desain luarnya tetap terlihat sporty namun diperbarui dengan tampilan bumper depan New Glossy Black Front hingga ke bagian grille.

Baca juga: Wuling Air EV Capai Populasi 10.000 Unit dalam Setahun

Bumper belakangnya menyematkan emblem huruf Wuling sebagai identitas yang menggantikan logo yang sebelumnya terletak di pintu belakang Almaz.

SUV paling sporty dari Wuling ini juga dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci dengan rancangan baru dan lebih berkarakter.

Sisi interior New Almaz RS mengusung tema New Classy Carbon Black Interior Style dengan konfigurasi 7 bangku penumpang yang dibalut kulit sintetis.

Material soft touch panel berkelir baru hadir pada bagian dashboard dan New Sophisticated Multicolor Ambience Light di beberapa bagian ruang kabin.

New Almaz RS sudah dilengkapi tilt and telescopic steering wheel yang memungkinkan pengemudi mengatur posisi setir sesuai keinginan. Selain itu, Panoramic Sunroof tetap menjadi andalan di New Almaz RS.

Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, mengatakan perjalanan seri Almaz yang dimulai sejak bulan Februari 2019 di Indonesia diwarnai dengan sambutan hangat dari konsumen, penjualan yang baik dan banyaknya penghargaan bergengsi.

Baca juga: Genap Satu Tahun Rilis, Wuling Ajak Konsumen Abadikan Momen Bareng Air EV Kesayangan

"Melanjutkan komitmen Wuling untuk terus hadir dengan inovasi tanpa akhir, kami mengaplikasikan sentuhan baru terhadap medium SUV yang memiliki inovasi lengkap dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen akan mobilitas modern dan mampu memberikan pengalaman berkendara tanpa batas," tutur Dian saat peluncuran New Almaz RS di GIIAS 2023, ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (10/8/2023).

Wuling New Almaz RS hadir dengan dua varian, yakni 1.500 cc turbocharged dengan transmisi CVT yang smooth dan responsif untuk New Almaz RS Pro.

Sementara mesin 2.000 cc hybrid dengan Dedicated Hybrid Transmission diaplikasikan pada New Almaz RS Hybrid.

Perbedaan keduanya secara umum terletak pada aksen biru pada grille depan dan penyematan logo hybrid pada bagian pintu bagasi.

Sayangnya, harga New Almaz RS belum diungkapkan, namun periode pre-booking akan berlangsung hingga awal kuartal 4 di tahun 2023.

Akan tetapi, rentang harga mobil ini disebut tidak lebih dari harga OTR Almaz RS dan Almaz Hybrid yang ada saat ini dijual mulai Rp 439.200.000 dan Rp 472.000.000.