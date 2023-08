Pabrik Mobil Listrik MG Beroperasi di Kuartal I 2024, Kapasitas Produksi 100.000 Unit Per Tahun

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - MG Motor Indonesia menyiapkan strategi lokalisasi produksi mobil listrik dan mobil internal combustion engine (ICE)-nya di Indonesia dengan menyiapkan pabrik perakitan yang diproyeksikan beroperasi mulai kuartal I 2024 di Cikarang, Jawa Barat.

"Mobil-mobil MG akan produksi di kuartal I 2024. Target produksi kuartal I 2024 dengan kapasitas produksi 100 ribu unit per tahun," kata Arief Syarifudin, Marketing & PR Director MG Motor Indonesia di acara talkshow bersama komunitas MG di booth MG di pameran otomotif GIIAS 2023, Kamis 17 Agustus 2023.

"Untuk model kendaraan EV dan mobil ICE. Jadi nanti yang akan kita produksi adalah mobil dari beragam model," imbuhnya.

Arief mengatakan, unit model kendaraan MG yang dipasarkan di Indonesia saat ini masih unit completely built up (CBU). Di Asia Tenggara, MG saat ini mengoperasikan pabrik perakitan mobil di Thailand.

Selama pameran otomotif GIIAS 2023, MG memamerkan line up kendaraan listrik dan non listrik. Kendaraan listrik yang ditampilkan adalah MG4 EV dan New MG ZS EV berikut program promo penjualannya.

Arief mengatakan, untuk pembelian mobil listrik MG selama GIIAS 2023, pihaknya memberikan subsidi PPN hingga 10 persen yang ditanggung sepenuhnya oleh MG berupa special cashback dengan nilai hingga Rp70 juta.

Cashback tersebut akan diberikan bersamaan juga beragam paket menarik lainnya seperti Wall Charger 7 KWH, V2L Cable Adapter, Mobile Charger, dan kaca film premium.

MG juga menyediakan promo menarik bagi lini kendaraan MG lainnya dalam program bertajuk Independence Deals berupa pembelian dengan uang muka rendah atau cicilan mencapai 7 tahun, gratis kaca film premium, voucher Thule hingga Rp4 juta dan beragam merchandise eksklusif MG.