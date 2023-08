Mitsubishi Bidik 154 SPK XForce Selama Empat Hari Gelaran MMAS di Bandung

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Mitsubishi Motors menggelar Mitsubishi Motors Auto Show (MMAS) untuk mengenalkan SUV XForce di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, 24-27 Agustus 2023.

Head of Region 2 Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Hendro S Abadi, mengatakan selama empat hari pameran pihaknya membidik 154 Surat Pemesanan Kendaraan atau SPK untuk XForce.

"Tentu kita menargetkan sebanyak-banyaknya, namun ada barometer untuk mendapatkan angka itu nah kita dapatkan target 154 SPK selama 4 hari event di Trans Studio Mall. Jadi itu angka minimal dan kita harapkan itu bisa lebih besar lagi," tutur Hendro dalam konferensi pers di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/8/2023).

Konsumen yang memesan XForce direncanakan untuk menerima pengiriman pada bulan November, dimana produksi akan dilakukan pada Oktober mendatang.

Guna menjaga konsumen untuk tetap bersabar menerima XForce, MMKSI telah menyiapkan berbagai strategi.

"Dealer-dealer kami akan selalu berhubungan dengan konsumen dan kita setiap saat akan melakukan aktivitas atau event yang bisa kita manfaatkan untuk mengundang para customer yang sudah inden, misalnya seperti itu," terang Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro.

Irwan menambahkan, konsumen yang sudah melakukan pre-book sebelum peluncuran akan tetap menjadi prioritas utama untuk mendapatkan unit.

"Jadi kalau memang customer sudah order duluan walaupun mereka Lokasinya ada di Sumatera maupun Kalimantan, tentu saja akan diprioritaskan. Jadi sesuai first come first serve," ungkapnya.