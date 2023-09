Spesifikasi BMW i7, Sedan Listrik Mewah untuk Para Kepala Negara di KTT ASEAN 2023 Jakarta

Car and Driver

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dari lima model kendaraan listrik yang disiapkan Pemerintah Indonesia untuk menyambut delegasi 22 negara di penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta, pada 5 sampai 7 September 2023 ada satu yang terhitung paling mewah.

Dia adalah sedan listrik BMW i7. Mobil ini akan dialokasikan untuk mengantar jemput tamu VIP KTT ASEAN ke-43.

Total ada 24 unit sedan listrik BMW i7 dari BMW Group untuk mendukung mobilitas para kepala negara di KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.

Spesifikasi BMW i7

Sedan listrik BMW i7 merupakan salah satu mobil listrik teranyar besutan BMW. Tidak seperti kendaraan listrik lainnya, BMW i7 didesain spesial agar dapat memberikan penumpang pengalaman seperti berada di lounge eksklusif dengan tampilan modern dan merah, khas BMW kekinian

BMW i7 memiliki dimensi panjang 5.391 mm, lebar 1.950 mm, tinggi 1.544 mm, serta wheelbase 3.215 mm, mobil listrik satu ini ditenagai E-GMP dengan baterai 77,4 kWh.

BMW i7 xDrive 60 Gran Lusso turut menggunakan dual motor yang menghasilkan tenaga 239 kW atau setara 320 HP dan torsi 605 Nm sehingga memungkinkan pengguna untuk mengisi daya 10 sampai 80 persen hanya dalam 34 menit saja.

Sedangkan pengisian daya dari 10 persen ke 100 persen dengan standard charging hanya perlu membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam.

Mengutip dari Car and Driver, BMW i7 juga sudah dilengkapi dengan Executive Drive Pro pada bagian kursi penumpang di baris belakang.

Sementara untuk memanjakan pengendara, bagian kabin BMW i7 dibekali Theatre Screen berukuran 31 inch yang bisa terkoneksi dengan kabel HDMI maupun bluetooth ke gawai. Sehingga memungkinkan penumpang di baris belakang untuk dapat menikmati layanan film maupun musik streaming.

Menariknya, BMW i7 memiliki artificial sound atau suara buatan yang seluruhnya dirancang oleh komposer terkenal Hans Zimmer.

BMW i7 yang akan jadi kendaraan para pemimpin negara peserta KTT ASEAN 2023 pada 5-7 September 2023. (dok. BMW Indonesia)

Untuk tambahan, BMW i7 juga hadir dengan berbagai fitur keamanan seperti airbags untuk pengemudi dan penumpang depan, airbag pada kedua belah sisi, head airbag untuk penumpang depan dan belakang, serta seatbelt, crash sensor, hingga tyre pressure indicator.

Dengan semua kelebihan tersebut, BMW i7 hanya dibanderol dengan harga mulai dari 120,295 dolar AS hingga 156,595 dolar A, khusus di Indonesia BMW i7 dijual seharga Rp3,407 miliar off the road Jakarta.