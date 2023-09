Utomo Charge+ Jalin Kerjasama dengan IDPRO untuk Digitalisasi SPKLU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) swasta Utomo Charge+ menjalin kerjasama dengan Indonesia Data Center Provider (IDPRO), sebagai wadah organisasi data center terbesar di Indonesia.

Kerjasama ini juga melibatkan United Nations Development Program (UNDP) Indonesia di bidang project mobilitas bersih, yakni Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicle in Indonesia (ENTREV).

Penandatanganan kerjasama dilakukan di gelaran Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Jakarta.

Anthony Utomo, Managing Director Utomo Charge+ yang juga anggota komite eksekutif Kadin Net Zero Hub menjelaskan, kerjasama ini penting mengingat pihaknya mendukung kolaborasi pengembangan ekosistem mobilitas listrik dan digital di Indonesia dan juga pemanfaatan Data Center berbasis di Indonesia .

Selain teknologi terkini, kata Anthony , pihaknya memiliki sistem integrasi digital yang sangat memungkinkan pengguna mobil listrik menggunakannya di seluruh jaringan Charge+ Group di Indonesia, bahkan Asia Tenggara.

“Kami bangga dapat berdampingan dengan para pelaku Data Center yang memiliki horizon green paradigm yang luas, termasuk dalam membantu IDPRO dan anggotanya untuk menanggulangi perubahan iklim melalui langkah langkah konkret di bagian dari operasi mereka melalui penyediaan SPKLU berizin dikombinasi dengan tenaga bersih dari PLTS,” kata Anthony, dalam siaran persnya, Senin (11/9/2023).

Bagi Entrev, kerjasama ini semakin menguatkan peta jalan Indonesia menuju mobilitas bersih dengan kendaraan listrik.

“Entrevmendukung dan apresiasi pelaku usaha swasta seperti Utomo Charge+ yang saat ini juga mengoperasikan lokasi tunggal dengan charger guns terbanyak di Indonesia yakni sebesar 20 (dua puluh) guns di komplek Superblok Thamrin Nine. Di mana pengembangan lokasi ini juga dengan asistensi Entrev,” ujar National Project Manager Entrev Eko Adji Buwono.

Ketua Umum Indonesia Data Center Providers Organization (IDPRO), yang menaungi pelaku bisnis data center, Hendra Suryakusuma menyampaikan dekarbonisasi sudah merupakan kebutuhan nyata di para anggota organisasinya.

“Anggota kami adalah penyedia interkoneksitas data dengan jangkauan di Indonesia dan global. Jadi kerjasama ini akan membantu meningkatkan literasi kami mengenai infrastruktur hijau dan melayani kebutuhan pelanggan kami atas layanan data rendah emisi dengan lebih baik,” tambahnya.

Dalam penandatangan tersebut juga hadir dan menyaksikan Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia Rachmat Kaimuddin, Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Satya Widya Yudha dan Anggota DPR-RI Komisi VII Bidang Energi, Riset dan Lingkungan Hidup Dyah Roro Esti Widya Putri.

Dalam komentarnya Dyah Roro Esti yang akrab dipanggil Roro juga menekankan pentingnya dukungan para pihak dalam akselerasi mobilitas bersih di Indonesia sesuai tema Indonesia Sustainability Forum yang dihelat pertama kali tahun ini.

“Bahwa dalam perjalanan menuju ekonomi keberlanjutan DPR siap mendukung memberikan dukungan legislasi maupun penyuaraan inisiatif maupun inovasi yang dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat,” imbuhnya.

Dengan kerjasama ini maka IDPRO dan anggotanya dimungkinkan untuk bermitra memiliki infrastruktur handal mobilitas dan energi bersih bagi kebutuhan dekarbonisasi operasionalnya.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses pengisian kendaraan listriknya di lokasi para anggota IDPRO yang bergabung dalam kemitraan sehingga selain memberikan sumbangsih dekarbonisasi juga bisa mempermudah masyarakat untuk melakukan pengisian daya kendaraannya di lokasi lokasi strategis para anggota IDPRO dengan izin dan kepatuhan hukum yang terjamin sesuai dengan pendampingan Entrev.

Indonesia Sustainability Forum adalah ajang keberlanjutan yang pertama dan terbesar di Indonesia. Dibuka oleh Managing Director IMF Krystalina Georgiva, Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi uhut Binsar Panjaitan, even ini meraih sukses dengan peserta terdaftar dari dalam dan luar negeri sebesar lebih dari 2.000 orang.