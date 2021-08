Intip Tampilan Edgy Song Hye Kyo saat Bintangi Now, We Are Breaking Up

Parapuan.co - Song Hye Kyo tampil edgy dan mempesona di drama Korea terbarunya berjudul Now, We Are Breaking Up.

Beradu akting dengan aktor tampan Jang Ki Yong, Song Hye Kyo memerankan karakter Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah brand fashion.

Karakter yang diperankannya itulah yang membuat tampilan Song Hye Kyo di Now, We Are Breaking Up terlihat edgy dan mempesona.

Song Hye Kyo membahas mengenai drama terbarunya bersama Jang Ki Yong itu saat melakukan pemotretan untuk majalah Vogue Korea edisi September.

Dalam pemotretan tersebut perempuan berusia 39 tahun ini tampak elegan dengan mengenakan busana koleksi Fendi.

Hal ini terlihat dalam unggahan akun Instagram pribadinya.

Song Hye Kyo mengenakan dress midi dengan high knee boots, serta rok pinsil dan high heels bulu domba.