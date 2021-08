Tadinya Melarang, Aplikasi OnlyFans Tak Jadi Hilangkan Konten Pornografi

Parapuan.co - Setelah sebelumnya akan merencanakan larangan konten pornografi, aplikasi OnlyFans kini justru mengurungkan niatnya.

Pada hari Rabu (25/8/2021), OnlyFans memberi pernyataan terkait 'mengamankan jaminan yang diperlukan untuk mendukung komunitas pencipta kami yang beragam', seperti yang dilansir Variety.

Ternyata, perusahaan membuat perjanjian baru dengan bank untuk membayar pembuat konten OnlyFans, termasuk para kreator konten 'dewasa'.

Aplikasi OnlyFans kini menunda niatannya untuk menghapus konten pornografi.

Sebelumnya, aplikasi konten eksklusif bagi para kreator konten tersebut mengumumkan untuk menghapus layanan pornografinya pada 1 Oktober 2021 mendatang dengan alasan mematuhi kebijakan mitra perbankan.

“Terima kasih kepada semua orang karena membuat suara kamu didengar. Kami telah mendapatkan jaminan yang diperlukan untuk mendukung komunitas pembuat konten kami yang beragam dan telah menangguhkan perubahan kebijakan 1 Oktober yang direncanakan.

OnlyFans adalah singkatan dari inklusi dan kami akan terus menyediakan rumah bagi semua kreator,” kata perusahaan itu.

