5 Buku Rekomendasi Emma Watson Ini Bahas Feminisme dari Berbagai Sudut Pandang

Parapuan.co - Emma Watson merupakan salah satu aktris yang hobi membaca, sama seperti karakter Hermione yang diperankannya dalam serial Harry Potter.

Selain hobi, Emma juga punya keinginan untuk mendorong minat baca perempuan dengan mendirikan kelompok membaca Our Shared Shelf.

Aksi nyata tersebut merupakan salah satu misi dari programnya bersama UN Women sebagai Goodwill Ambassador yang mendukung pendidikan perempuan.



Suka membaca buku tentang feminisme, Emma Watson memiliki pengetahuan yang luas soal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Jika kamu ingin belajar soal kesetaraan gender, kamu dapat mengikuti semua buku feminisme yang direkomendasikan Emma Watson.

Ini daftar buku feminisme pilihan Emma Watson yang dilansir dari Shereads!

1. How to Be a Woman karya Caitlin Moran

Sang penulis menulis How To Be a Woman untuk membuat feminisme lebih mudah dimengerti oleh setiap perempuan.

Caitlin Moran menceritakan kisah perjuangan hidupnya sendiri sebagai seorang perempuan.