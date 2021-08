Aktor Pengisi Suara Carl Fredicksen di Film Up, Edward Asner, Tutup Usia pada Umur 91 Tahun

Parapuan.co - Aktor senior Ed Asner atau yang bernama lengkap Edward Asner telah meninggal dunia pada Minggu (29/8/2021).

Ed Asner dikenal sebagai pengisi suara tokoh Carl Fredicksen, seorang kakek yang ada di film Up.

Meskipun begitu, Ed merupakan sosok yang begitu berpengaruh di dunia seni peran Amerika Serikat.

Berbagai orang dari dunia perfilman mengucapkan belasungkawa atas kepergian aktor legendaris tersebut.

Pemilik nama Edward Asner ini meninggal dunia di usia 91 tahun serta meninggalkan empat anak dan juga cucu.

Kepergian dari aktor legendaris tersebut dikonfirmasi oleh keluarganya melalui akun resmi Twitter Ed.

"Dengan sangat berduka, kami kabarkan bahwa Ayah tercinta kami telah meninggal dunia pagi ini dengan damai. Kata-kata tak bisa melukiskan kesedihan yang kami rasakan. Selamat tinggal, Ayah. Kami mencintaimu ," seperti yang tertulis di akun @TheOnlyEdAsner.

