5 Drama dan Film Jun Ji Hyun, Artis Berpenghasilan Tertinggi di Korea

Parapuan.co - Jun Ji Hyun dinobatkan sebagai artis dengan penghasilan tertinggi di Korea Selatan sepanjang tahun 2021.

Mengutip Entertainment Live via Kompas.tv, Jun Ji Hyun yang dikenal sebagai Gianna Jun ini diprediksi menghasilkan KRW17 miliar.

Penghasilan tersebut setara dengan Rp209,6 miliar.

Bahkan, Jun Ji Hyun mampu mengalahkan penghasilan Kim Soo Hyun, aktor yang dikenal dengan bayaran tinggi di Korea.

Jun Ji Hyun juga menyalip Yoo Jae Suk yang dikenal sebagai bintangnya reality show di Korea Selatan.

Kim Soo Hyun berada di peringkat kedua. Aktor yang menjadi lawan main Jun Ji Hyun di drama My Love from the Star itu memperoleh penghasilan KRW13 miliar atau setara Rp160,3 miliar.

Sedangkan Yoo Jae Suk berada di peringkat ketiga. Komedian dan presenter terkenal itu diperkirakan menghasilkan KRW10 miliar atau setara Rp123,3 miliar.

Jun Ji Hyun sendiri sebenarnya bukan nama baru di industri entertainment Korea Selatan.