Bintangi Serial Aksi, Intip Penampilan Han So Hee di Poster 'My Name'

Parapuan.co - Han So-hee tampil berani dan sangar di poster terbaru serial My Name.

Ia terlihat mengenakan pakaian serba hitam, mulai dari celana jeans, jaket kulit, hingga kaus yang membalut badannya dengan amat pas.

Sukses dengan perannya sebagai mahasiswi jurusan seni yang lemah lembut di Nevertheless, Han So-hee bakal tampil berbeda di serial terbaru Korea ini.

Serial noir My Name bercerita mengenai aksi balas dendam seorang perempuan yang bergabung dengan organisasi kriminal.

Perempuan ini bahkan menjadi polisi yang menyamar demi mencari tahu siapa pembunuh ayahnya.

Perempuan yang balas dendam dan mencari tahu siapa pembunuh ayahnya inilah yang akan diperankan oleh Han So-hee.

Aktris yang sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Yu Na-bi di Nevertheless bakal tampil beda di serial terbaru Netflix ini.

Sosok yang akan ia perankan tidak akan sama dengan karakter yang pernah ia jajal sebelumnya, termasuk saat dirinya berperan sebagai Yeo Da-gyeong di The World of the Married.