RM BTS Ulang Tahun, ARMY Buat Galeri Virtual 3 Dimensi hingga Donasi Buku untuk Anak di NTB

Parapuan.co - Kim Namjoon alias RM BTS merayakan ulang tahunnya yang ke-27, tanggal 12 September.

Bertepatan dengan ulang tahun RM, ARMY dari seluruh dunia menggelar perayaan mulai dari galeri virtual 3 dimensi hingga donasi berbagi buku untuk anak di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adalah hal biasa bagi para ARMY merayakan ulang tahun member BTS dengan berbagai cara.

Beberapa waktu lalu, ARMY juga membuat proyek parade kapal untuk ulang tahun Jungkook BTS.

Kali ini, ARMY pun menggelar berbagai proyek perayaan ulang tahun untuk sang leader sekaligus main rapper di BTS.

Melansir dari bandwagon.asia dan juga Twitter, berikut proyek ulang tahun RM BTS yang digelar oleh ARMY!

Galeri virtual

RM portrait gallery for his birthday is open! https://t.co/HdUBQ1A3Xs pic.twitter.com/aSzQprDvyI