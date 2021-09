Setelah Lama Menjalin Hubungan, Britney Spears Dilamar Sam Asghari

Parapuan.co - Britney Spears resmi dilamar sang kekasih, Sam Asghari, setelah beberapa waktu keduanya menjalin hubungan.

Kabar bahagia tersebut Britney bagikan melalui sebuah unggahan Instagram dirinya di hari Senin (13/9/2021) waktu Indonesia.

Nampak dari unggahan Britney, ia sedang menunjukkan sebuah cincin yang melingkar manis di jarinya.

Britney nampak gembira, dengan Sam Asghari yang berdiri di sampingnya.

Masih dengan Britney yang menunjukkan cincin, Sam Asghari menanyakan, "Do you like it?" atau "Apakah kamu menyukainya?"

Jelas saja pertanyaan tersebut dijawab dengan bahagia oleh Britney dengan berseru, "Yes!" atau "Ya!"

Bukan cuma Britney, Sam Asghari juga mengunggah sebuah postingan di Instagram yang menunjukkan dirinya dan Britney.

Ia memposting fotonya bersama dengan Britney, dimana Britney terlihat menjulurkan jari manisnya yang terpasang cincin dari Sam.