Atasi Rambut Rontok Biar Tak Berujung Botak, Yuk Coba Treatment Erha Ultimate Hair Care!

Parapuan.co – Meski terlihat sepele, masalah rambut rontok tidak boleh dipandang sebelah mata. Kondisi ini bisa terjadi pada siapa pun, baik wanita maupun pria.

Pada dasarnya, kerontokan rambut adalah hal yang lumrah. Pada siklus pertumbuhan rambut, terdapat fase istirahat (telogen).

Pada fase tersebut, seseorang bisa kehilangan 50 hingga 100 helai rambut setiap hari secara alami. Namun, hal ini akan berubah menjadi masalah ketika jumlah rambut rontok melebihi 100 helai per hari.

Jika berada dalam kondisi tersebut, Kawan Puan sebaiknya mulai waspada. Pasalnya, hal ini berisiko pada kebotakan permanen yang dapat mengganggu penampilan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kawan Puan perlu mendapatkan penanganan dan perawatan (treatment) yang tepat dari hair expert profesional. Salah satunya seperti yang dihadirkan Erha Ultimate Hair Care.

Melalui “Love Is In The Hair Program”, Erha Ultimate Hair Care dapat membantu Kawan Puan untuk mengatasi rambut rontok dan mencegah kebotakan.

Program tersebut menawarkan perawatan yang dapat disesuaikan dengan kondisi rambut masing-masing pasien.

Pengalaman treatment di Erha Ultimate Hair Care sudah dijajal oleh tim Parapuan, Senin (13/9/2021). Klinik yang dipilih adalah Erha Clinic Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.