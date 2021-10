Rilis Trailer dan Gelar Konferensi Pers, My Name Siap Tayang Oktober

Parapuan.co - Serial My Name siap tayang 15 Oktober dan sudah merilis trailer perdana serta menggelar konferensi pers.

Konferensi pers yang digelar secara virtual itu diselenggarakan pada hari Selasa, (5/10/2021).

Dalam konferensi pers itu, hadir para aktris dan aktor utamanya, serta sang sutradara.

My Name yang merupakan serial asal Korea Selatan dan akan tayang di Netflix ini mengikuti cerita balas dendam seorang perempuan.

Pembalasan dendam perempuan itu adalah dalam rangka menguak siapa pembunuh ayahnya.

Han So Hee adalah aktris yang didapuk untuk membawakan karakter utama perempuan di My Name.

Han So Hee sebelumnya dikenal lewat perannya di drama Korea Nevertheless, sebagai mahasiswi jurusan seni.

Ia akan bertransformasi dan tampil berbeda di serial My Name, jadi perempuan yang lebih berani dan penuh dengan keinginan untuk membalas dendam.