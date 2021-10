Jadi yang Terbaik, Ini Deretan Rekor dan Prestasi Album 21 Adele

Parapuan.co - Album 21 milik Adele yang dirilis sepuluh tahun lalu menjadi karya terbaik dari musisi perempuan asal Inggris ini.

Album 21 mencetak banyak prestasi serta rekor, dimana Adele sebagai musisi pun turut mendapatkan pencapaian baru.

Berkat album 21, Adele jadi musisi global yang dikenal oleh orang-orang di dunia.

Melansir E! Online, album yang dirilis sepuluh tahun lalu itu, tepatnya 24 Januari 2011 tercatat sebagai salah satu album Adele yang begitu dikenal.

Mencoba warna baru dari album sebelumnya, 19, beberapa lagu Adele di album 21 sukses di pasaran.

Contohnya adalah lagu Rolling In The Deep, Set Fire To The Rain, dan pastinya Someone Like You.

Berikut ini deretan rekor yang dipecahkan oleh album 21 Adele.

1. Bertahan di Billboard Hampir 7 Tahun