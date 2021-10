Beres Syuting Story of Dinda, Aurelie Moeremans Putus dari Pacar

Parapuan. co - Cerita menarik datang dari Aurelie Moeremans, aktris yang perankan Dinda di film terbaru berjudul Story of Dinda: Second Chance of Happiness.

Aurelie yang pada saat proses syuting film ini masih menjalin hubungan dengan seseorang, tiba-tiba memutuskan untuk putus dari pacarnya.

Hal itu terjadi tepat di hari terakhir syuting film Story of Dinda yang mengambil lokasi di Tanjung Lesung.

"Percaya nggak percaya, aku pun gara-gara syuting Story of Dinda kan hari hari terakhir setelah syuting di Tanjung Lesung, dan begitu pulang dari situ aku langsung memutuskan hubungan toksik aku," ujar Aurelie dalam konferensi pers virtual yang digelar Selasa (26/10/2021).

Ternyata, hal itu ia lakukan sebab Aurelie sadar hubungannya dengan sang pacar tergolong toksik.

Kesadarannya akan sebuah hubungan yang toksik ia dapat dari memerankan karakter Dinda di film Story of Dinda ini.

Memang, film Story of Dinda: Second Chance of Happiness ini sendiri membahas isu tentang toxic relationship yang dialami oleh Dinda.

Memerankan karakter yang bolak-balik terjerumus dalam hubungan toksik, Aurelie pun sadar bahwa di dunia nyata ia adalah Dinda.