Ria Ricis Ungkap Konsep Pernikahannya yang Akan Disiarkan TV Besok

Parapuan.co - Youtuber Ria Ricis akan melangsungkan akad pernikahannya dengan Teuku Ryan pada Jumat (12/11/2021) besok.

Momen bahagia Ricis dan Ryan akan dihelat di Hotel Intercontinental, Jakarta Selatan.

Youtuber ini mengatakan akan ada dua konsep berbeda dari akad dan resepsi.

Baca Juga: 5 Pertanyaan yang Harus Ditanyakan Wanita Karir saat Wawancara Kerja

"Keduanya (akad dan resepsi) dengan baju yang berbeda bajunya," ujar Ria Ricis saat ditemui Tribunnews di Kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (5/11/2021).

“Ricis karena emang anaknya out of the box ya, penuh dengan kreativitas. Jadi pengin sesuatu yang beda, bahkan dari siraman beda, pengajian beda. Siraman beda, akad beda, semua beda,” sambungnya.

Perempuan bernama Ria Yunita ini juga telah menyiapkan bridesmaid dan groomsman yang berbeda.

Masih dalam Pandemi Covid-19, ia tak menyebar undangan dalam proses pernikahannya secara menyeluruh.

Untuk itu , Ricis akan mengundang beberapa temannya yang belum sempat ia undang di acara proses pernikahan sebelumnya.