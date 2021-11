7 Pesona Taylor Swift dengan Pakaian Serba Merah di Video Klip Terbaru

Parapuan.co - Kawan Puan, apakah kamu sudah menonton video musik terbaru Taylor Swift, yaitu I Bet You Think About Me (Taylor’s Version)?

Setelah membuat penggemarnya heboh dengan perilisan ulang album Red (Taylor’s Version) dan All Too Well: The Short Film, penyanyi asal Amerika Serikat itu kembali mencuri perhatian dengan video musik terbarunya.

Dalam video yang digarap oleh Blake Lively itu, Taylor Swift memerankan beberapa karakter dengan gaun dan satu setelan serba merah yang berbeda-beda.

Mulai dari sebagai pelayan, flower girl, sampai menjadi seorang pengantin.

Dari seluruh penampilannya itu, semuanya ditata oleh stylist Joseph Cassell Falconer, Kawan Puan.

Untuk melihat lebih dekat detail outfit yang dipakai penyanyi kelahiran 13 Desember 1989 itu, yuk intip uraiannya berikut ini!

1. Mirror Taylor