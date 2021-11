Tips Menjadi Fashion Designer Ala Song Hye Ko, Noe We Are Breaking Up

Parapuan.co - Setiap karakter perempuan yang berkarier di drama Korea (drakor) selalu menjadi perhatian, termasuk peran Song Hye Kyo di Now, We Are Breaking Up.

Dalam drakor tersebut, Song Hye Kyo memerankan karakter perempuan karier yang berprofesi sebagai fashion designer.

Profesi ini terlihat mudah, namun membutuhkan keterampilan khusus.

Pasalnya seorang fashion designer juga membutuhkan latar belakang pendidikan di bidang fesyen, setidaknya menurut ahli yang sudah berpengalaman.

Melansir Cosmopolitan, para profesional menilai bahwa hal-hal berikut inilah yang bisa mengantarkan seseorang menjadi fashion designer!

1. Memulai dengan bekerja di toko ritel

Emma Rowen Rose, profesional yang berpengalaman di bidang fesyen menjelaskan bahwa bekerja di toko ritel pakaian dapat membantu.

Menurutnya, pengalaman kerja di toko ritel pakaian akan lebih memudahkan seseorang untuk terjun ke industri fesyen.