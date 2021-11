Mengenal Kondisi Mental Meeting Overload Akibat Terlalu Banyak Rapat

Parapuan.co- Kawan Puan, pernahkah kamu merasa cemas dan takut saat melihat kalender, mengingat tugas menumpuk namun waktu kerja berkurang?

Jika iya, bisa jadi kamu mengalami kondisi psikologi yang dinamakan meeting overload.

Kondisi ini kerap dihadapi oleh para pekerja yang bekerja dari rumah atau remote.

Melansir dari yac, kondisi ini membuat 56 persen pekerja merasa kinerja mereka menurun akibat banyak waktu yang dihabiskan untuk rapat online.

The National Bureau of Economic Research mengatakan bahwa jumlah pertemuan online per orang meningkat 12,9% sejak pandemi.

Bahkan sebuah survey melaporkan 83 persen rapat yang terlalu sering, menjadi pembunuh produktivitas pekerja kantor nomor satu di Amerika Serikat.

Ternyata kondisi ini dapat berdampak negatif bagi para pekerja.

Berikut dampak negatif dari meeting overload berdasarkan rangkuman PARAPUAN dari berbagai sumber: