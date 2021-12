4 Film Hollywood Tayang Desember di Bioskop, Cocok Jadi Tontonan Akhir Tahun!

Parapuan.co - Akhir tahun ini ada banyak film dirilis demi menemani Kawan Puan yang tidak kemana-mana.

Salah satunya adalah film Hollywood yang bakal dirilis pada bulan Desember 2021 di bioskop-bioskop kesayangan kamu.

Daripada suntuk di rumah tidak bisa bepergian kemana-mana, Kawan Puan bisa mengajak keluarga dan sahabat untuk nonton film di bioskop.

Berikut ini sudah PARAPUAN rangkum film Hollywood di bioskop yang akan tayang bulan Desember 2021!

1. The Matrix Resurrections



The Matrix Resurrections adalah film keempat dari seri The Matrix. Film ini pun merupakan kelanjutan dari The Matrix Revolutions yang rilis 2003 lalu.

Neo (Keanu Reeves) sekarang ini udah menjalani kehidupan sebagai Thomas A. Anderson di San Fransisco.

Suatu ketika, Neo ditawari Morpheus (Yahya Abdul-Mateen II) sebuah pil yang membuka pikirannya kembali ke dunia Matrix.