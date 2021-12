5 Fakta Menarik Jung Yoo Jin yang Jadi Karakter Perempuan di Snowdrop

Parapuan.co - Drama Korea (drakor) Snowdrop menampilkan beberapa karakter perempuan yang diperankan oleh sejumlah aktris ternama.

Salah satu aktris Korea yang tampil di drakor besutan JTBC tersebut ialah Jung Yoo Jin.

Drakor ini berkisah tentang hubungan romansa Im Su Ho yang diperankan Jung Hae In dan Eun Young Cho yang diperankan Jisoo BLACKPINK.

Dalam drakor ini, Jung Yoo Jin berperan sebagai salah satu pemeran karakter perempuan bernama Jang Han Na dalam drama besutan JTBC tersebut.

Sebelum menyaksikan aktingnya drakor yang tayang pada 18 Desember mendatang, PARAPUAN telah merangkum 5 fakta menarik tentang Jung Yoo Jin. Yuk, simak!

1. Memulai debut dalam dunia seni peran pada 2015

Jung Yoo Jin memulai debutnya dalam dunia seni peran pada 2015.

Saat itu, aktris berusia 32 tahun ini membintangi drama bertajuk Heard It Through the Grapevine.