Apa Itu Metaverse yang Jadi Lokasi Konser Syahrini dan Hubungannya dengan Kripto

Parapuan.co - Penyanyi perempuan yang terkenal dengan gaya dan penampilannya, Syahrini, baru-baru ini membuat heboh masyarakat, Kawan Puan.

Istri Reino Barack itu kedapatan mengumumkan diri bergabung dengan dunia metaverse.

Tak cuma bergabung, Syahrini pun akan menggelar konsernya di dunia metaverse itu.

Gelaran konsernya di dunia metaverse itu membuat Syahrini berhasil menjual 17.800 non-fungible token (NFT) di salah satu bursa kripto, Binance.

Pelantun lagu Sesuatu itu menjual tiket konsernya melalui aset digital NFT di Binance sejak 14 Desember lalu.

Mengejutkannya, tiket konsernya di metaverse langsung ludes terjual hanya dalam waktu beberapa jam saja.

“I Would Like To Thank All Supported And Joined Me in My Metaverse, My first NFT Is Now SOLD OUT In Just Several Hours After Its Launch ~ You Guys So DOPE !” tulis Syahrini dalam salah satu unggahan Instagram pribadinya.

Sebagai informasi untuk Kawan Puan, konser Syahrini di metaverse digelar melalui NFT Games di Glory Planet, RARA, dan XWG.