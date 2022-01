5 Hal Menarik dari Serial All of Us Are Dead, Serangan Zombie di Gedung Sekolah

Parapuan.co - Netflix kembali menghadirkan serial terbaru di akhir bulan Januari 2022 ini.

Serial itu berasal dari Korea Selatan, berjudul All of Us Are Dead.

Secara garis besar, All of Us Are Dead menceritakan keganasan serangan zombie yang tiba-tiba muncul di dalam gedung sekolah.

Sialnya, di dalam gedung itu ada sekelompok siswa SMA. Mereka terkunci dan tidak bisa keluar dari gedung sekolah.

Mau tak mau sekelompok siswa SMA itu harus menghadapi zombie dan bertahan agar tidak ikut berubah jadi makhluk menyeramkan itu.

Dapat dipastikan, All of Us Are Dead menawarkan cerita serangan zombie yang berbeda.

Sebelum menyaksikannya di akhir bulan Januari 2022 nanti, simak ini dia fakta menarik All of Us Are Dead.

1. Dibintangi aktor aktris ternama

All of Us Are Dead dipastikan dibintangi oleh sederet aktor dan aktris ternama, di mana di antararanya adalah nama-nama baru.