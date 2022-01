All of Us Are Dead Trending di Netflix, Ini 5 Pelajaran Hidup dari Serial Serangan Zombie

Parapuan.co - Baru beberapa hari tayang, serial All of Us Are Dead langsung populer dan trending di Netflix.

Kisah tentang perjuangan anak sekolah SMA Hyosan melawan para zombie ini memang menarik ditonton. Terlebih dengan adanya pelajaran hidup yang dapat kita petik.

All of Us Are Dead mengajarkan kita sebagai penonton tentang banyak hal, mulai dari persahabatan, kesetiakawanan, hingga rasa rela berkorban.

Serial ini pun mengajarkan bahwa sikap buruk akan mendatangkan karma di akhir.

PARAPUAN telah melansir dari Hellokpop, lima pelajaran penting saat ada serangan zombie dari serial All of Us Are Dead.

1. Nikmati masa muda selagi bisa

Salah satu pelajaran hidup penting yang bisa kita ambil dari serial All of Us Are Dead adalah bagaimana kita sebaiknya memanfaatkan masa muda selagi bisa.

Pasalnya, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan dan kapan hidup kita bakal berakhir. Contohnya saja serangan zombie mendadak yang terjadi di tengah proses pembelajaran di SMA Hyosan.

