Kenalan dengan Lee Yoo Mi Pemeran Lee Na Yeon di All of Us Are Dead Lewat Fakta Menarik Ini

Parapuan.co - Serial zombie asal Korea Selatan All of Us Are Dead kini tengah tayang di Netflix dan jadi perbincangan.

Pasalnya, serial berjumlah 12 episode itu mengisahkan sekelompok anak sekolah SMA Hyosan yang harus menyelamatkan diri dari serangan wabah zombie.

Dengan berbagai watak dan karakter masing-masing, siswa SMA Hyosan itu saling membantu agar bisa selamat. Namun, tentu saja ada siswa yang menyebalkan sebab tidak mau diajak bekerja sama.

Ia adalah Lee Na Yeon, siswi yang terkenal sombong, kerap merendahkan temannya, dan egois. Saat zombie menyerang, ia hanya memikirkan keselamatan dirinya saja.

Ia juga secara mengejutkan melakukan tindakan tak terduga, yakni dengan sengaja mengusapkan darah zombie ke luka salah satu teman yang dibencinya agar temannya itu berubah.

Lee Na Yeon dengan wataknya yang membuat orang kesal dengan sangat apik dihidupkan oleh Lee Yoo Mi. Aktris Korea ini sudah banyak membintangi film maupun drama sehingga tidak perlu diragukan lagi kemampuan aktingnya.

Yuk, simak fakta menarik tentang Lee Yoo Mi seperti yang sudah PARAPUAN rangkum berikut ini!

1. Bintangi Hostage: Missing Celebrity dan We Can't Go To Heaven But We Can Love



