Dewi Gontha Ungkap Rahasia Jadi Promotor Musik dan Kesuksesan Java Festival

Parapuan.co - Tampaknya jika membahas tentang festival musik, Kawan Puan sudah tak asing dengan Java Jazz Festival yang digelar setahun sekali.

Namun, apakah Kawan Puan tahu bahwa festival musik tersebut diusung oleh promotor Java Festival Production dan didirikan oleh perempuan?

Dewi Gontha adalah perempuan di belakanganya. Sosok perempuan ini sukses mengubah passion akan musiknya menjadi bisnis dengan mendirikan usaha promotor konser dan festival.

Rupanya, Java Festival Production sendiri telah berdiri sejak tahun 2005, dan bertahan sampai sekarang, bahkan meski di tengah pandemi.

Belum lama ini, dalam acara Women's Summit 2022: Reinvent Yourself and Level Up Your Life yang diadakan WeWomen.id, Dewi pun mengungkapkan rahasianya.

Dewi membongkar rahasia sukses penyelenggaraan Java Jazz Festival setiap tahunnya, walaupun bisnisnya dahulu dimulai tanpa pengetahuan terkait penyelenggaraan event.

"Kita mulai tahun 2005, dimulai dari sebenarnya hobi ayah. Way back then ayah ingin berangkatin musisi Indonesia ke Belanda untuk partisipasi di sebuah festival musik," Kata Dewi Gontha.

"With no knowledge of gimana cara bikin acara, gimana cara bikin festival, kita bersama-sama dicemplungin untuk bersama-sama belajar ngerjain itu," imbuhnya.

Dari apa yang diungkap Dewi di atas, bisa kita simpulkan bahwa ia memulai bisnis di bidang event musik ini dengan langsung terjun dan belajar menjadi promotor.