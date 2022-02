Ada Twenty Five Twenty One, Berikut Rekomendasi Drama Korea Komedi Romantis Terbaik

Parapuan.co - Korea Selatan adalah gudangnya drama dengan genre romantis maupun komedi.

Negara yang mendapat julukan Negeri Ginseng itu pun menyuguhkan berbagai drama dengan genre komedi romantis.

Drama Korea komedi romantis seringnya mengusung kisah percintaan yang dibalut dengan humor ringan sehari-hari.

Kawan Puan yang menyaksikan drama Korea komedi romantis akan dibuat berbunga-bunga dan jatuh cinta sekaligus tertawa.

Kali ini, PARAPUAN akan memberikan daftar rekomendasi drama Korea komedi romantis terbaik, yang mana salah satunya adalah drakor on going berjudul Twenty Five Twenty One!

1. Hometown Cha Cha Cha



Rekomendasi drakor komedi romantis yang pertama ada Hometown Cha Cha Cha yang dibintangi Kim Seon Ho dan Shin Min Ah.

Drakor ini menceritakan kisah pertemuan antara seorang dokter gigi perempuan bernama Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) dengan laki-laki pekerja serabutan bernama Hong Du Sik (Kim Seon Ho).