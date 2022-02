Baek Yi Jin dan Na Hee Do Saling Melipur Lara di Twenty Five Twenty One Episode 5

Parapuan.co - Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) dan Na Hee Do (Kim Tae Ri) saling menggenggam tangan di episode 5 Twenty Five Twenty One.

Raut wajah mereka pun menunjukkan ekspresi bahagia, sebab Baek Yi Jin dan Na Hee Do tersenyum.

Akan tetapi, tersirat kesedihan dalam raut wajah yang mereka berdua tampilkan.

Kira-kira, apa yang bakal terjadi pada keduanya di Twenty Five Twenty One episode 5 Sabtu malam, (26/2/2022)?

Dalam potongan gambar terbaru yang dibagikan oleh tvN, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) dan Na Hee Do (Kim Tae Ri) terlihat berpegangan tangan di atas sebuah jembatan.

Senyum terlihat di wajah mereka dengan tangan yang saling menggenggam satu sama lain.

Namun terpancar pula raut kesedihan yang disembunyikan di balik senyum Na Hee Do dan Baek Yi Jin.

Seolah ada duka, sedih, sisi emosional lain yang coba mereka tahan.

