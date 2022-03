Hari Perempuan Internasional, Ini Tokoh Perempuan Pekerja Keras dalam Drakor

Parapuan.co - Kawan Puan, tanggal 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day.

Hari Perempuan Internasional ada untuk mengampanyekan dunia yang lebin inklusif untuk perempuan, salah satunya dalam bidang pekerjaan.

Perempuan kerap dipandang sebelah mata di dunia kerja, terlebih jika jabatannya lebih sering ditempati oleh laki-laki.

Namun, tokoh perempuan pekerja keras dalam drama Korea (drakor) ini membuktikan kalau perempuan bisa bekerja pada bidang apa saja.

Berikut rangkuman PARAPUAN untuk tokoh perempuan dalam drakor yang pekerja keras di bidang pekerjaan tak biasa.

1. Choi Ae Ra (Fight for My Way)

Choi Ae Ra (Kim Ji Won) adalah gambaran nyata tokoh perempuan pekerja keras yang akan melakukan apa saja demi mewujudkan mimpinya.

Sebagai seorang karyawan department store, Choi Ae Ra punya mimpi besar untuk bisa menjadi seorang penyiar.