Deskripsi Pekerjaan Penulis Skenario Seperti Jung So Min di Drakor Because This Is My First Life

Parapuan.co- Kamu mungkin tidak asing dengan aktris Korea Jung So Min yang membintangi drama Because This Is My First Life.

Dalam drama tersebut, ia memerankan karakter perempuan bernama Yoon Ji Ho yang bekerja sebagai seorang penulis skenario.

Yoon Ji Ho sendiri merupakan seorang perempuan lajang yang berusia menjelang 30 tahun.

Ia memiliki kegigihan dalam meraih cita-cita sebagai seorang penulis naskah skenario film atau drama.

Lantas, seperti apa deskripsi pekerjaan penulis skenario yang diperankan Jung So Min dalam drama Because This Is My First Life?

Melansir Gramedia, penulis skenario juga merupakan sineas profesional yang memiliki gambaran atau ide cerita pembuatan film dalam bentuk naskah (skenario).

Penulis skenario biasanya juga akan menulis penokohan, jalan cerita, monolog atau dialog, dan deskripsi visual dalam bentuk skenario.

Tentu saja, orang yang memiliki profesi ini, harus mampu menciptakan alur, konflik, dan karakteristik tokoh.

Berikut deskripsi pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh penulis skenario. Simak ya!