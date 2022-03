Bercita- Cita jadi Penulis Skenario Seperti di Yoon Ji Ho? Ini Skills yang Harus Kamu Miliki

Parapuan.co- Bagi kamu yang suka menonton drama Korea (drakor) Because This Is My First Life, pasti tidak asing dengan sosok Yoon Ji Ho.

Karakter Yoon Ji Ho yang diperankan oleh Jung So Min ini, merupakan seorang perempuan lajang berusia hampir 30 tahun yang mengalami krisis kehidupan.

Yoon Ji Ho sendiri berprofesi sebagai seorang penulis skenario.

Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras terutama dalam meraih impiannya sebagai seorang penulis skenario.

Selain itu, Yoon Ji Ho kerap menghadapi banyak tantangan dalam meraih kariernya.

Apakah kamu juga ingin menjadi penulis skenario seperti Yoon Ji Ho di drakor Because This Is My First Life?

Jika iya, berikut skills dan kemampuan yang harus kamu penuhi untuk menjadi seorang penulis skenario melansir dari laman gramedia melalui parapuan.co.

1) Lulus pendidikan strata 1

Bagi kamu ingin menjadi Penulis Skenario, harus memiliki pendidikan gelar sarjana di bidang Televisi dan Film, Ilmu Komunikasi, Sastra Indonesia atau jurusan relevan dengan profesi tersebut.