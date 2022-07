4 Drama Korea Rating Tertinggi di Minggu Ketiga Juni 2022, Sudah Nonton?

Parapuan.co - Belakangan banyak drakor yang masuk dalam daftar drama Korea rating tertinggi minggu ketiga Juni 2022.

Drama Korea rating tertinggi ini hadir menjadi tontonan yang sukses menghibur penikmat drakor.

Dari daftar di bawah, ada banyak genre menghiasi drama Korea rating tertinggi di bulan ini.

Apa saja? Yuk simak ulasannya berikut.

1. Why Her?

Why Her? adalah satu satu drama Korea yang mencuri perhatian publik lewat akting apik Hwang In Yeop dan Seo Hyun Jin.

Drama yang tayang di SBS ini mendapat rating hingga 8,9 persen.

Drama ini bercerita soal seorang pengacara berbakat Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin) yang punya mimpi-mimpi besar.

Namun karena suatu kasus, dirinya harus turun jabatan dan menjadi asisten profesor di sekolah hukum dan bertemu Gong Chan (Hwang In Youp), mahasiswa yang akan mengubah hidupnya.