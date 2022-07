Ada Alchemy of Souls, Inilah Drakor Terbaik Juni 2022 di Platform Streaming

Rekomendasi drama Korea terbaik Juni 2022: Alchemy of Souls

Parapuan.co - Sepanjang bulan Juni 2022 ada sederet drama Korea yang tayang di platform streaming Netflix maupun Viu.

Dari semuanya, ada rekomendasi drakor terbaik yang bisa kamu tonton untuk mengisi waktu luang di akhir pekan.

Pastinya, rekomendasi drakor terbaik ini menyajikan alur cerita seru, menegangkan, dan pastinya tidak tertebak.

Merangkum dari Parapuan.co, ini dia deretan rekomendasi drakor terbaik Juni 2022.w

1. Jinxed at First



Salah satu rekomendasi drakor terbaik Juni 2022 adalah Jinxed at First yang juga menarik perhatian semenjak penayangan episode pertamanya.

Drakor Jinxed At First dibintangi oleh aktor Na In Woo dan aktris sekaligus idol SNSD, Seo Hyun.

Na In Wo berperan sebagai Gong Soo Gwang yang selalu sial, sedangka Seo Hyun sebagai Lee Seul Bi yang punya kemampuan melihat masa depan.

Alur cerita berlanjut setiap kali Gong Soo Gwang memimpikan Lee Seul Bi, nasib buruk selalu menimpanya.