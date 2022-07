Sinopsis Series Drakor Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD, Berjudul Tell Me Your Wish

Parapuan.co - Setiap drama baru Ji Chang Wook pasti dinantikan banyak orang, termasuk proyek terbarunya ini.

Membahas soal drama baru Ji Chang Wook, kini sinopsis series Tell Me Your Wish sendiri mulai banyak dikulik.

Ya, drama Tell Me Your Wish adalah drakor baru Ji Chang Wook bersama Sooyoung SNSD dan Sung Dong Il yang kini sedang digarap.

Nah, sebelum menyaksikan drama yang rencananya tayang Agustus nanti, yuk simak sinopsis series Tell Me Your Wish terlebih dahulu.

Melansir Soompi, drama ini bercerita soal organisasi di Belanda yang memiliki tujuan untuk mewujudkan impian pasien kanker stadium akhir.

Ji Chang Wook sendiri akan berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pemuda dengan kehidupan yang cukup sulit.

Di alur cerita Tell Me Your Wish, Gyeo Re tinggal di panti asuhan bahkan pernah masuk penjara khusus remaja.

Setelah bebas, ia akhirnya menjalani kehidupannya dari awal lagi.

Hingga akhirnya ia masuk dan memulai hidupnya menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit.