Uang Terkontrol, Ini Cara Mudah Arisan Online Lewat Aplikasi Bank Jago

Parapuan.co- Aktifitas arisan merupakan suatu kegiatan bersama yang dilakukan oleh suatu komunitas untuk mengumpulkan dana.

Usai uang dari anggota komunitas terkumpul, lalu akan dilakukan semacam undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang tersebut.

Nah, tak sedikit orang di Indonesia yang menyebut kegiatan ini sama saja seperti menabung dan menaruh sejumlah uangnya dengan kesepakatan tertentu.

Namun banyak orang kehilangan kepercayaan karena kegiatan arisan.

Pasalnya, tidak sedikit kasus di mana anggota arisan menggelapkan uang, sulit untuk ditagih, hingga penipuan berkedok arisan.

Melansir Parapuan.co, aplikasi Jago yang dibuat oleh PT Bank Jago Tbk memberikan fitur arisan online untuk mengurangi dan bisa menjadi salah satu solusi masalah yang kerap terjadi di arisan.

Fitur tersebut dikenal dengan nama kantong arisan.

"Bisa dibilang, Bank Jago ini yang pertama, yang ada kantong arisan. Kalau mau menagih uang, sebagai bendahara, malu ya kadang-kadang ngingetin terus. Nah di sini ada opsi untuk tagih uang. Jadi langsung masuk ke notifikasi aplikasi Jago milik teman saya," jelas Irene Santoso selaku Head of Product and Customer Value Proposition PT Bank Jago Tbk dikutip dari Parapuan.co pada Selasa (2/8/2022).

Lalu seperti apa fitur arisan online di aplikasi Bank Jago? Simak ulasannya berikut ini!