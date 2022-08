Dilamar Kevin Sanjaya, Ini 5 Sumber Uang Milik Valencia Tanoesoedibjo

Parapuan.co- Berita bahagia datang dari Valencia Tanoesoedibjo yang merupakan putri kedua Hary Tanoesoedibjo.

Ia baru saja dilamar oleh atlet pebulu tangkis Kevin Sanjaya pada Selasa (2/8/2022) kemarin di Jakarta International Stadium (JIS).

Melansir Kompas.com yang tayang di Parapuan.co, momen dilamarnya Valencia tersebut bertepatan dengan momen ulang tahun Kevin yang ke-27.

Dalam beberapa video dan foto yang beredar, Kevin tampak duduk bersimpuh dan meminta Valencia menjadi pasangan hidupnya.

Kemudian Valencia langsung menerima lamaran Kevin dan layar besar di JIS bertuliskan "She said YES!" mengudara.

Kini Valencia Tanoesoedibjo diketahui bekerja sebagai Executive At Chief Executive Officer Office di MNC Group.

Namun ia juga memiliki bisnis sendiri yang kini menjadi sumber uang miliknya.

Dikutip dari Parapuan.co, berikut lima sumber uang milik Valencia Tanoesoedibjo yang baru saja dilamar oleh Kevin Sanjaya:

1) The F Thing