Kenali 4 Fase Perubahan Hormon Perempuan pada Siklus Menstruasi

Parapuan.co - Perempuan mengalami menstruasi setiap bulannya.

Menstruasi dialami perempuan pada masa pubertas hingga menuju masa menopause.

Periode menstruasi ini umumnya terjadi selama 7 hari setiap bulannya.

Selama masa pubertas hingga menuju menopause, tubuh perempuan mengalami sejumlah perubahan untuk mempersiapkannya menghadapi kemungkinan kehamilan.

Hal ini didorong oleh adanya hormon yang juga biasa disebut dengan siklus menstruasi.

Selama setiap siklus menstruasi, sel telur berkembang dan dilepaskan dari ovarium, lapisan rahim menumpuk.

Jika kehamilan tidak terjadi, lapisan rahim luruh selama periode menstruasi. Kemudian siklus menstruasi dimulai lagi.

Menurut American College of Obstetricians and Gynecologists, diperkirakan 85 persen perempuan mengalami setidaknya satu gejala PMS per bulan.

Sementara PMS dan perubahan hormonal yang terkait sering dibicarakan dan bahkan menjadi bahan lelucon tak berujung di komedi situasi TV, kenyataannya adalah bahwa hormon dalam tubuh perempuan dapat mempengaruhi suasana hati dan tindakannya sepanjang bulan.