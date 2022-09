Digelar Desember 2022, Intip Line Up Lengkap Head in the Clouds Jakarta

Ada NIKI, Rich Brian, hingga eaJ, intip final line up Head in the Clouds Jakarta Desember 2022.

Parapuan.co - Festival musik Head in the Clouds Jakarta bulan Desember 2022 sudah mengumumkan line up lengkapnya.

Dalam daftar line up tersebut, setidaknya ada 19 musisi yang bakal tampil di Head in the Clouds tanggal 3 dan 4 Desember 2022.

Head in the Clouds bakal digelar di Community Park PIK2, Tangerang selama dua hari tersebut.

Musisi dari dalam negeri, luar negeri, bahkan Korea dan Jepang bakal tampil di Head in the Clouds.

Dalam daftar line up, bakal ada solois yang kapan hari lagunya viral di TikTok dan berhasil bikin galau netizen seluruh Indonesia.

Lalu bakal ada juga solois Korea Selatan yang dulunya member band terkenal, namun kini lebih banyak beraktivitas solo.

Daripada penasaran, yuk, simak langsung line up festival musik Head in the Clouds Jakarta 2022, merangkum dari Parapuan.co.

1. Rich Brian

2. NIKI