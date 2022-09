Kenali Manfaat Kandungan Vitamin C Pada Produk Sunscreen

Parapuan.co – Sunscreen menjadi salah satu lini skincare yang wajib digunakan setiap hari. Selain mencegah paparan sinar ultraviolet yang berdampak buruk bagi kulit, rutin memakai sunscreen juga bermanfaat untuk menjaga kulit agar tetap sehat.

Umumnya, pemakaian sunscreen selalu dilakukan setelah mengaplikasikan skincare lain, misalnya setelah menggunakan pelembap. Namun, tak sedikit kaum hawa memilih hanya menggunakan sunscreen karena khawatir akan efek negatif jika menggunakan skincare lebih dulu.

Meski beberapa jenis skincare diketahui memiliki berbagai efek negatif ketika dikombinasikan, tetapi ada juga kombinasi skincare yang justru baik bagi kesehatan kulit. Salah satunya adalah kombinasi vitamin C dan sunscreen.

Dilansir dari Real Simple, dokter kulit Steven Mandrea mengatakan bahwa kombinasi sunscreen dan vitamin C dapat memberi proteksi pada kulit dengan lebih baik. Kombinasi keduanya dianggap sempurna karena memiliki kelebihan masing-masing yang saling melengkapi.

“Menggabungkan serum vitamin C dengan sunscreen telah terbukti lebih efektif dalam menetralkan kerusakan akibat radikal bebas dari paparan sinar matahari, ketimbang hanya menggunakan tabir surya sunscreen saja," kata Mandrea.

Vitamin C pada produk skincare tidak hanya mampu mencerahkan kulit, tetapi juga efektif untuk mencegah penuaan dini akibat paparan radikal bebas yang dipancarkan dari pancaran sinar matahari.

Simpulan Mandrea tentang manfaat kombinasi vitamin C dan sunscreen juga terkonfirmasi dalam hasil penelitian yang dipublikasikan oleh National Library of Medicine (NCBI) pada 2013. Penelitian tersebut mengatakan bahwa kombinasi vitamin C dan sunscreen mampu menekan kerusakan kulit akibat radikal bebas hingga 60 persen. Sementara penggunaan sunscreen saja hanya mampu memblokir 55 persen radikal bebas.

“Kandungan vitamin C mampu menekan risiko kulit terbakar hingga 40-60 persen,” tulis penelitian tersebut.