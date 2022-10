Sukses Digelar di Istora Senayan, Intip 5 Keseruan Konser The Script Hari Pertama

Momen seru konser The Script di Jakarta hari pertama, Jumat, (30/9/2022), salah satunya telepon mantan kekasih salah satu penonton.

Parapuan.co - The Script sukses menggelar konsernya yang bertajuk The Script Greatest Hits Tour 2022 di Jakarta untuk hari pertama.

Hari pertama konser The Script di Jakarta adalah Jumat, (30/9/2022). Sedangkan hari kedua konser adalah Sabtu, (1/10/2022).

The Script akan melanjutkan turnya ke Bandung pada hari Minggu, (2/10/2022) usai manggung di Jakarta.

Pada hari pertama konser The Script di Indonesia, fans langsung menyambut mereka dengan penuh antusias.

Melansir dari Parapuan.co, antrian fans sudah mulai mengular sejak sore hari meskipun The Script dijadwalkan untuk tampil sekitar pukul 20.30 WIB.

Penukaran tiket memang sudah dibuka sejak pukul 10.00 WIB, namun gate baru dibuka pukul 18.15 WIB.

Lantas seperti apa keseruan konser The Script di Jakarta pada hari pertama? Berikut rangkumannya!

1. Bawakan Lagu Baru "Dare You To Doubt Me"

The Script menyapa fans Indonesia setelah ANDREAH selesai menyanyikan lagu-lagu hitnya.