Jadwal, Harga Tiket, hingga Line Up Konser Synchronize Fest 2022

Parapuan.co - Segera digelar, banyak informasi soal Synchronize Fest 2022 yang dicari masyarakat.

Mulai dari jadwal, harga tiket, hingga bintang tamu yang akan memeriahkan Synchronize Fest 2022.

Diketahui, Synchronize Fest 2022 sendiri akan digelar pada 7-9 Oktober 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat nih Kawan Puan.

Nah siapa saja musisi yang akan unjuk aksi di gelaran Synchronize Fest 2022?

Line-up Synchronize Fest 2022

Hari ke-1

Ali, Andien, Avhath, Batavia Collective, Bleach, Brayat Endah Laras, Danilla, David Bayu, Dirty Ass, Dj Tessa Morena, Down for Life x Gondrong Gunarto, Efek Rumah Kaca, Endah N Rhesa, Erwin Gutawa & 3Diva, Faye Rsiakotta, Feast, Frau, Gugun Blue Shelter, Jason Ranti, Lair, Jhonny Iskandar bersama Orkes Nunung Cs, Krowbar, Lomba Sihir, Muram Om New Pallapa, Pamungkas, Project Pop, Prontaxan, RL Klav, Rub of Rub, Sajama Cut, Sal Priadi, Senyawa, Seringai, Shaggydog, Souljah, The Milo, The Sastro, White Shoes & The Couples Company.

Hari ke-2

Agatha Pricilla x Rayhan Noor, Alam Mbah Dukun, Armada Racun, BAP. Barakatak, Batavia Madrigal Singers, Bongabonga, Burgerkill, Cokelat, Daniel Dyonisius, Denny Caknan, Dhipa Barus, Fourtwnty, Gangga, Herman Barus, Java Jive, Maliq & D’essentials, Manjakani, Mocca, Munhajat, Namoy Budaya, Nonaria, Payung Teduh x PUSAKATA, Petra Sihombing, Polyester Embassy, Potret, President Jancukers, Radja, Rollfast, Sentimental Moods, Silampukau, Sivia, Sore, Soulfood, Spirit of Dara Puspita, Swellow, Tabraklari, The Brandals, The Couch Club, The Dare, The Rain, Tony Q Rastafara, Voice of Baceprot.