Ada di Weverse, Simak Cara Nonton Konser BTS di Busan secara Gratis

Cara nonton konser BTS Yet to Come in Busan gratis lewat Weverse Live tanggal 15 Oktober 2022.

Parapuan.co - Kabar baik buat ARMY, fans BTS, di luar Korea Selatan, konser BTS di Busan bisa kamu saksikan secara online dan gratis lewat Weverse.

Pada tanggal penyelenggaraan konser, ARMY di seluruh negara bisa ikut nonton BTS yang tampil di Busan, Korea Selatan.

Lewat Weverse kamu bisa menyaksikan member BTS tampil lengkap bertujuh dalam konser di Busan yang bertajuk Yet to Come.

Adapun konser BTS di Busan, Korea Selatan ini bakal digelar pada hari Sabtu, (15/10/2022).

Konser BTS di Busan bakal dimulai pukul 18.00 waktu setempat, yang mana kalau di Indonesia sekitar pukul 16.00 WIB.

Konser BTS di Busan ini digelar dalam rangka World Expo 2030 Busan Korea Concert, di mana BTS adalah salah satu musisi yang hadir.

Buat yang nonton langsung di Korea Selatan, konser BTS di Busan bertajuk Yet to Come ini gratis alias tidak berbayar.

ARMY di Korea Selatan bisa nonton langsung secara gratis di Busan, sedangkan yang di luar Korea Selatan bisa lewat streaming.

Kawan Puan di luar Korea Selatan bisa menyaksikan konser BTS di Busan ini secara gratis lewat Weverse LIVE.

Weverse LIVE adalah aplikasi yang menjembatani interaksi idola Kpop di Korea Selatan dengan fans di seluruh negeri.

Kalau mau nonton konser BTS di Busan gratis lewat Weverse LIVE, maka Kawan Puan wajib mengunduh aplikasinya di smartphone.