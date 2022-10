Lebih Fleksibel dan Menambah Relasi, Ini Manfaat Bekerja di Coworking Space

Parapuan.co - Pasca pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang menerapkan cara kerja work from home dan work from anywhere bagi karyawannya.

Kini banyak pemberi kerja juga menganggap bahwa bekerja tak harus dari kantor, asalkan pekerjaan diselesaikan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dari fenomena inilah mulai bermunculan coworking space yang menjadi tempat kerja favorit bagi para generasi milenial.

Mungkin sebagian orang masih asing mendengarnya, apa itu coworking space?

Sederhananya, di tempat kerja normal, kita hanya bertemu rekan kerja dari satu perusahaan yang sana.

Sedangkan di coworking space, kita ditempatkan di ruang kerja bersama dengan orang lain dari perusahaan lain.

Bekerja di ruang kantor bersama atau coworking space berarti kamu berpotensi punya jaringan kerja yang luas, dan memungkinkanmu untuk mendapatkan kenalan di luar tempatmu bekerja.

Siapa saja yang bisa bekerja di coworking space? Tentu semua orang bisa menggunakan coworking space sebagai tempat kerja.

Bisa dari pengusaha, freelancer, techpreneur, influencer, industri kreatif, bahkan mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas.

Bekerja di tempat kerja bersama atau coworking space sebenarnya adalah ide bagus, jika Kawan Puan adalah tipe orang yang suka memiliki banyak koneksi.

Bagaimana Cara Bekerja di Coworking Space?