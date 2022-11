Informasi Seating Plan dan Harga Tiket Fan Meeting Ji Chang Wook di Jakarta Desember 2022

Parapuan.co - Acara temu penggemar atau fan meeting untuk aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook, bakal digelar bulan Desember 2022.

Fan meeting dengan bintang drama Korea If You Wish Upon Me di Jakarta ini akan digelar tanggal 3 Desember 2022.

Ji Chang Wook bakal menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat fan meeting yang berlokasi di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan.

Melansir dari Parapuan.co, acara fan meeting Ji Chang Wook bertajuk Reach You di Jakarta akan dimulai pukul 18.30 WIB.

Mecimapro selaku promotor acara fan meeting Ji Chang Wook bertajuk Reach You di Jakarta telah mengumumkan seating plan serta harga tiket.

Ada tiga kategori seating plan yang telah disiapkan Mecimapro untuk acara fan meeting Ji Chang Wook Reach You di Jakarta.

Seating plan ini ada yang menggunakan nomor kursi dan ada yang bebas duduk tanpa nomor kursi.

Sementara itu, penjualan tiket sudah dimulai sejak hari Minggu, (6/11/2022) pukul 16.00 WIB.

Buat Kawan Puan yang ini ketemu langsung dengan Ji Chang Wook dalam acara fan meeting di Jakarta, yuk, simak informasi seating plan dan harga tiketnya!

Seating Plan Fan Meeting Ji Chang Wook

Ada tiga kategori seating plan dalam fan meeting Reach You Ji Chang Wook di Jakarta.

Seating plan itu adalah kategori Blue, Green, dan Yellow.